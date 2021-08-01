الحكم في قضية سب وقذف عمرو أديب لمحمد رمضان

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:57 مساءً - قضت محكمة جنح الشيخ زايد بتغريم الإعلامي ” عمرو أديب ” مبلغ قدره 10 آلاف جنيه و50 جنيها أتعاب محاماة في دعوى السب والقذف المقامة ضده من جانب الفنان ” محمد رمضان ” .
وكان المحامي ” أحمد الجندي ” وكيل الفنان محمد رمضان قد تقدم بدعوى ضد عمرو أديب اتهمه فيها بالتشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ وطلب تعويض مالي 100 الف جنيه وواحد .
وأضاف الجندي أن أديب ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة برنامجه للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وهجوم الأخير على رمضان في إحدى حلقات برنامجه بعد وفاة الطيار ” أشرف أبو اليسر ” .
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