المهرة البحرينية والرولز رويس.. من يلجم جموح الآخر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة المهرة البحرينية محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاهد احتفالها بعيد ميلادها، وتلقيها لهدايا غريبة وثمينة.

وشاركت الفنانة المهرة البحرينية مقاطع فيديو وصورا أظهرت فيها بعض مشاهد حفل عيد ميلادها، الذي تحول إلى ما يشبه حفل الزفاف.





وأثارت الهدايا الثمينة التي تلقتها الفنانة مهرة البحرينية بمناسبة ذكرى مولدها الـ30، جدلا كبيرا، خاصة أنها تضمنت سيارة "رولز رويس" باهظة الثمن.

واعتبرت المهرة البحرينية في تصريحاتها لموقع "ET بالعربي" أن هذا الاحتفال يأتي بعد فترة انقطاع لمدة عامين لم تنظم خلالها أي مناسبات أو احتفالات أو حتى لقاءات مع الأحبة.





وعبرت الفنانة البحرينية عن أمنيتها في عامها الجديد، وقالت: "أكيد أمنيتي مثل أمنية الكل اللهم إننا نسألك انحسارا وليس انتشارا لكورونا، وأبعد عنا هذا الوباء، ويا رب نلتقي مع الجميع ونبدأ نجتمع مع كل من نحبهم".

ووعدت محبيها بانها ستكون مختلفة هذا العام قائلة: "سترون المهرة هذا العام غير غير غير".

وتظهر المشاهد المتداولة من حفل عيد ميلاد المهرة البحرينية أجواء فاخرة جدا وتحضيرات كبيرة تشبه ما يتم تنظيمه في حفلات الزفاف.

ورغم اندهاش البعض من هدية السيارة رولز رويس، لكن بحسب موقع "البوابة" فإن هذه الهدية هي مجرد سيارة اشترتها لنفسها بهذه المناسبة.