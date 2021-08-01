رئيس زامبيا يواجه الـ"عنف السياسي" بنشر الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس زامبيا إدجار لونجو أوامره بنشر الجيش للتصدي للعنف السياسي الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 12 أغسطس/ آب.

وقالت الشرطة إن اثنين من أنصار حزب الجبهة الوطنية الحاكم لقيا حتفهما ضربا بآلات حادة الجمعة الماضي من جانب مهاجمين يعتقد أنهم ينتمون إلى حزب المعارضة الرئيسي.



وأضافت أن السلطات اعتقلت أربعة اشخاص لصلتهم بالحادث.

وقال الرئيس لونجو إنه أصدر أوامره للقوات المسلحة بمعاونة الشرطة في تطويق العنف السياسي الذي وقع خلال اليومين الماضيين قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الجاري.

وفي مايو/آيار الماضي، تقدم رئيس زامبيا، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أغسطس المقبل.

وقدم لونجو أوراقه مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس نكاندو لو.

وشغلت لو البالغة من العمر 69 عاماً في السابق منصب وزيرة المصايد والتعليم العالي.