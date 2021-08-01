شكرا لقرائتكم نيللي كريم تعلن ارتباطها بنجم اسكواش.. وهذا موعد الزفاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت النجمة المصرية نيللي كريم، عن ارتباطها بنجم الاسكواش السابق، هشام عاشور مؤكدة أن موعد الزفاف سيكون في شهر أغسطس الجاري.

واحتفلت نيللي بخطوبتها على اللاعب الشهير في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".

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وهشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الاسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة. وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أميركا وأنشأ أكاديمية اسكواش هناك؛ إلا أنه بسبب ظروف كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر. وبعد عودته أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الاسكواش 3 مرات؛ العديد من الأكاديميات في البلاد.

كما حصل على العديد من ورش التمثيل في هوليوود؛ وشارك في عمل هناك، كذلك شارك في عمل فني بمصر، وهو مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

نيللي كريم وهشام عاشور

ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم، هو الزواج الأول لهشام عاشور في حياته، بينما تزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

يذكر أن نيللي كريم كانت أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي فسخ خطوبتها عن رجل الأعمال، عمر إسلام، دون إبداء أسباب.