بريتني سبيرز عارية على إنستغرام والجمهور منقسم بين قلق وداعم

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365": نشرت المغنية الأميركية بريتني سبيرز فيديو لها وهي عارية الصدر عبر حسابها على الإنستغرام للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

شاركت سبيرز مقطع فيديو لها وهي تحدق في الكاميرا بينما تغطي صدرها العاري بيديها وهي لقطات تعيد للأذهان منشوراتها الثلاثة السابقة خلال أسبوع واحد، حيث كانت سبيرز قد نشرت صورتين ثم مقطع فيديو وهي تغطي صدرها العاري بيديها وترتدي شورت جينز دون ان تغلق سحابه.

أحد منشورات سبيرز المثيرة للجدل

في حين أن العديد من المعجبين يدعمون المنشورات السابقة للمغنية إلا أنهم قلقون الآن من النشر المتكرر لصدرها العاري معتقدين أن الصور يمكن أن تعود لتطاردها وهي تكافح في المحاكم الأمريكية من أجل إنهاء الوصاية عليها من قبل والدها.

ومهما كان رأي الناس في الأمر ، يبدو أن سبيرز لا تهتم.

يذكر أنها نشرت الفيديو بعد فترة وجيزة من مشاركتها رسالة إلى "كارهيها" على Instagram.

ففي وقت سابق في نفس اليوم، نشرت صورة لهامستر يرتدي نظارات قلب وردية وأضافت التعليق: "لا يمكنني رؤية الكارهين عندما أرتدي نظارات الحب الخاصة بي".

وكتبت بجانب الصورة: "يا رفاق يجب أن تجربوا هذه النظارات !!!!"