شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يغازل User بعد مشاركته المسرح في حفله أمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي كيفين هارت، أعلى مسرح حفلة النجم العالمي User، التي أقيمت أمس، وهو يمسك في يده مايك ويقوم بالغناء بجواره على المسرح، ما أثار موجة سخرية بين الحاضرين، لتقليده نمط غنائه بشكل كوميدي.

ونشر هارت، مقطع من الفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، الذي ظهر بجوار User على المسرح، وكتب ساخرًا: "الليلة الماضية كانت ملحمة، أسف User كان على أن أقوم بذلك، بعد ان استحوذت الموسيقي على مشاعري، لقد حصلت على تصنيف للكبار فقط بعد ظهوري أمس"، مضيفًا ساخرًا: "منذ الصباح ولم يتوقف الهاتف على الإطلاق في استقبال العروض والصفقات في الغناء".

وكشفت تقارير أجنبية مؤخراً، عن تعاون جديد بين هارت والرابر العالمى سنوب دوج، فى تقديم عرض رياضى بشكل كوميدى على طريقتهما الخاصة، يذاع عبر NBCUniversal Upfronts.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن الثنائي الشهيرة هارت ودوج، سيعملان سوياً على تقديم عرض رياضي كوميدي على NBCUniversal Upfronts، يتضمن تعليقات ساخرة من الألعاب الرياضية في الأوليمبياد، ووصفت الصحيفة العمل الجديد على أنه الدليل الكوميدى لأولمبياد طوكيو المقامة حالياً.



كيفين هارت وUSER

العرض الجديد سيكون من إنتاج Hart’s LOL Studios، وسيعمل بول باولوسكى كمنتج تنفيذى، إلى جانب المنتجين التنفيذيين هارت، وجيف كلاناجان، وكانديس ويلسون شيرى.

وسبق وشارك هارت، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يظهر من خلاله داخل صالة الألعاب الرياضية برفقة أصدقائه، حيث ظهر فى الفيديو وهو يحول التمرين إلى وصلة رقص استمرت لوقت طويل تاركاً التدريبات.