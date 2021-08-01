شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بدون حبيبها بن أفليك في رحلة بحرية بالبحر الأبيض المتوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بدون حبيبها النجم العالمي بن أفليك، اثناء رحلتها البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد المرة الأولى التي تظهر بها بمفردها بدون أفليك بعد عودتهما مرة آخري عقب انفصال دام لأكثر من 18 عام.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن لوبيز استمتعت ببعض الوقت بمفردها وهي تتجول في مدينة بورتوفينو الإيطالية أمس السبت، دون العاشق بن أفليك، وظهرت نجمة البوب في الأسواق المحلية للمدينة وهي ترتدي فستان باللون الأبيض بفتحة عند الخصر تميز بتصميم قصير من الأمام وأكمام قصيرة.



لوبيز في رحلتها



جينيفر لوبيز

وارتدت نجمة البوب صاحبة الـ 52 عاماً، المجوهرات المصنوعة من الذهب الأبيض وجلد مدبوغ، وسرعان ما انضم إليها بعض أصدقائها من الرحلة البحرية وهم يتجولون في الشوارع المحلية للمدينة الإيطالية.



لوبيز في شوارع ايطاليا

ونشر موقع جاست جيرد عدد من الصور لليخت الذي تبلغ تكلفته 130 مليون دولار والذي احتفلت عليه جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ 52 مع حبيبها بن أفليك، حيث أمضت جينيفر لوبيز وبن أفليك عطلة نهاية الأسبوع في سانت تروبيز بفرنسا على متن اليخت.

اليخت تم بناؤه في عام 2011 وكان أحد أكبر أربعة يخوت في العالم في ذلك الوقت، وتم تجديد القارب بشكل شامل في عام 2019 وهو الآن معروض للبيع مقابل 130 مليون دولار. اليخت يضم تسع حجرات للضيوف و كابينة للموظفين تضم 27 من أفراد الطاقم و يشتمل اليخت منتجع صحي مجهز بالكامل ، ومصعد إلى جميع مستويات سطح السفينة ، ومنصة لطائرات الهليكوبتر ، ومسبح بطول 6 أمتار.

عيد ميلاد لوبيز الـ52 هو الأول الذي تقضيه مع حبيبها النجم بن أفليك، وذلك بعدما انفصلت عن خطيبها أليكس رودريجيز وهو الأمر الصادم للعديد من محبي لوبيز، خاصة أنهما كانا نموذجا للسعادة في كل صورهما، حتى أنه اشتري لها سيارة بورش 911 GTS في عيد ميلادها عام 2019، وكانت دائما ما تتحدث لوبيز عنه وعن دعمه لها ووقوفه إلى جوارها، ولكن الوضع تغير هذا العام، خاصة بعدما انفصلت عنه وعادت لحبيبها الأول النجم بن أفليك بعد حوالي 18 عاما.