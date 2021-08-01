شكرا لقرائتكم خبر عن "عينى" أغنية جمعت حميد الشاعرى وهشام عباس وقدماها لايف بعد ربع قرن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطع الفنان حميد الشاعري، بموهبته وإيمانه بأنه قادر على إحداث تغيير في نمط الموسيقى الذى اعتادنا عليه في السابق ونجح حميد الشاعري في ترك بصمته من خلال عدد كبير من الأغنيات التى تعاون فيها مع أبناء جيله من نجوم التسعينيات أمثال مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق وغيرهم من رموز جيل الثمانينيات والتسعينيات.

واستطاع حميد الشاعرى من خلال الكثير من الأغنيات أن تظل عالقة في أذهان جمهوره، لعلى أبرز هذه الأغنيات هي أغنية "عينى" التي جمعته بالفنان هشام عباس عام 1997، وهى من ضمن الأغنيات التي تسببت في تصدر حميد الشاعرى تريند محرك البحث جوجل، بعد أن قام بغنائها في حفله الأخير بالساحل الشمالى بصحبة هشام عباس بعد مرور 24 عاما أي ما يقرب من ربع قرن، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور الحاضر إضافة إلى جمهور السوشيال ميديا.



حميد الشاعري

أحيا النجمان حميد الشاعري وهشام عباس أقوى سهرة غنائية بالساحل الشمالي، في محيط العلمين الجديدة ضمت أشهر ما تألقا به من أغنيات خلال فترة التسعينيات تحت عنوان "تسعيناتي"، وكان الحفل كامل العدد.



حميد الشاعري وهشام عباس

وافتتح الليلة حميد الشاعري بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك"، "يا أم الفستان"، "روح السمارة" و"علي مين" و"ويا أم العيون السودة".. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور.



المطرب حميد الشاعري