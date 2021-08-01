شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى عن دويتو حالة اكتئاب: دايمًا كنت بقول لكريم نغنى مع بعض وهو كان بيرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب رامى صبري، عن كواليس الدويتو الجديد الذى خصصه لشقيقه الراحل كريم صبري، بعنوان "حالة اكتئاب"، حيث نشر مقطع فيديو قصير من الأغنية عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتب صبري قائلاً: "هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايمًا كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها".

وأضاف: "بس كنت دايما بسيبه براحته، لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا أوي يا حبيبي، في الجنة إن شاء الله، ربنا يرحمك ويصبرنا انا ووالدتك ووالدك واخواتنا على غيابك وعدم وجودك معانا في البيت، يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله".

وكشف النجم رامى صبرى، عن تفاصيل أغنيته الجديدة التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبرى، والتي قدمها على طريقة الديو وتحمل اسم "حالة اكتئاب"، قائلاً: "حضرنا للأغنية الفترة اللى فاتت من بعد وفاة أخى الغالى".

وأضاف النجم رامى صبرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت دايمًا بقول لكريم إننا نغنى مع بعض ولكن كان بيرفض الأمر تمامًا والسبب أنه عاوز يغنى أول أغنية من غير مساعدتى له وده كان من وجهة نظره اللى ماكنتش مقتنع بيها".

وتابع رامى صبرى: "كنت دايمًا بسيبه براحته لحد لما توفى وكانت صدمة ليا وللجميع لأنه كان غالى عليا وعلى كل الناس، فقررت أنزل الأغنية اللى كنت عايز أغنيها أنا وهو ولكنه ماكنش راضى تمامًا".

واستكمل رامى صبرى: "الأغنية سجلها كريم بصوته وهى من ألحانه وكلمات عبير الرزاز وتوزيع محمد عاطف الحلو وميكس وماستر هانى محروس، وكان انتهى تمامًا من تسجيلها وأنا قررت أسجل أجزاء منها بصوتى وأقدمها زى ما كان نفسى تتعمل على طريقة الدويتو وأهديها لروح أخى كريم الغالى، مختتمًا حديثه: ربنا يرحمه ويصبرنا أنا وووالده ووالدته وإخوته على عدم وجوده وسطنا".