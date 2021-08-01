شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز عن صورها مع رامى دياب: مش خطيبى ده تصوير كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الراقصة صافيناز حقيقة الصور التي تم تداولها مؤخرًا مع شاب يدعى رامى دياب واعتقد البعض أنه خطيبها قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365": ده مش خطيبى ده تصوير كليب جديد بعنوان "بيبى" يتم طرحه غدًا على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب.

وأضافت صافيناز: هذه الصور التي انتشرت مؤخرًا ما هى إلا ترويج للكليب المنتظر طرحه والذى يكون مفاجأة للجميع.



صافيناز ورامى دياب صافيناز ورامى دياب

أغنية بعنوان "بيبى" كلمات الشاعر وليد رياض وألحان عصام إسماعيل وتوزيع اسلام شيتوس وإخراج وإنتاج منال البربرى، ويظهر في الكليب رامى دياب، من المقرر عرض الكليب على الفضائيات.



صافيناز ورامى دياب صافيناز ورامى دياب



صافيناز ورامى دياب صافيناز ورامى دياب

وانتشرت في الأيام الماضية، أنباء حول خطوبة الراقصة الأرمينية صافيناز من ممثل شاب يدعى رامى دياب، خاصة أن الثنائى نشرا صور تجمعهما على السوشيال ميديا من أمام حمام السباحة، وظهر رامى دياب وهو يضع في إصبع صافيناز خاتم الخطوبة وهي ترتدي الأبيض، وعلقت عليه: "قريبا هنقول مبروك".

ونفت صافيناز مؤخراً ما أثير على منصات السوشيال ميديا بشأن زواجها، بعدما نشرت صورتين على فيس بوك، وهى تقف مع أحد أًصدقائها، معلقة على الصورة "أسد مصر"، وقالت: "يا جماعة أنا ماقولتش إنى اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر".

وتعتبر صافيناز واحدة من الراقصات اللاتى ظهرن خلال السنوات الأخيرة بعد دخولها الساحة عبر فيلم القشاش، لتنطلق بعده إلى عالم الشهرة خلال سلسلة من الأفلام وكليبات الأغانى، حيث شاركت بالتمثيل في فيلم "أنت حبيبى وبس" مع محمد ثروت، وكذلك فيلم "أمان يا صاحبى" مع سعد الصغير ومحمود الليثى