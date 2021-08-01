"يا ويلي من حبا".. العوضي يشارك مشاهد رومانسية تجمعه مع ياسمين عبد العزيز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أهدى الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية "البنت القوية" للمطرب اللبناني وائل كفوري.

ونشر "العوضي" مقطع فيديو لمجموعة صور ولقاءات لياسمين، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ومزجه بأغنية "البنت القوية".

وعلّق "العوضي" على الفيديو قائلة: "يا ويلي من حبه".

وقال مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز لـ"مصرواي"، اليوم الأحد، إن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير.

ونفى المصدر خضوع "ياسمين" لعملية جراحية جديدة، مؤكدا أن حالتها الصحية استقرت منذ أيام تجاوزت مرحلة الخطر.

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وأعلن شقيقها وائل عبد العزيز، يوم الأربعاء 21 يوليو، خروج ياسمين عبد العزيز من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.