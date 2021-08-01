كريم مراد صديق نجل بيومي فؤاد في "عودة الأب الضال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان الشاب كريم مراد، تصوير دوره في مسلسل "عودة الأب الضال"، بطولة الفنان بيومي فؤاد، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

ويلعب كريم مراد دور صديق نجل، بيومي فؤاد، الذي يحاول الإصلاح بينه وبين والده.

"عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبدالعال، ويشارك في البطولة: هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، شادي ألفونس.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يجسد الفنان بيومي فؤاد في المسلسل دور أب مهمل وغير مهتم بـ أولاده السبعة، ويحاول خلال أحداث المسلسل جمع شملهم من جديد ليعيشوا معا.

كريم مراد شارك في عدد من الأعمال، منها: مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "حكايات بنات"، مسلسل "ظل الرئيس" مع الفنان ياسر جلال.