محمد الشويحي.. تعلم الإنشاد الديني وهذه حكايته مع شيخة العوالم أم زيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان الراحل محمد الشويحي بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 1 أغسطس.

محمد الشويحي شارك في ما يقرب من 150 عملًا خلال مسيرته الفنية، وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن الراحل محمد الشويحي:

- اسمه محمد محمد الشيخ الشويحي .

- من مواليد قرية أويش الحجر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية .

- عمل مطربًا بالموالد ثم عمل بالمسرح.

- شارك في عدد من "الأوبيرتات" منها أوبريت (في كلمة مصر) ، أوبريت (هلال مصر) .

- تعلم الإنشاد الديني منذ طفولته، وكان يستمع للشيخ الفيومي، وكان يسافر له خصيصا لحضور حفلاته

- من أشهر أعماله المسرحية (دماء على ستار الكعبة) و(خشب الورد) و(الزوبعة) و(اللي اختشوا ماتوا) و(الوزير العاشق) ، و(آه يا غجر)

- قال ببرنامج "حكاوي القهاوي" مع سامية الإتربي: "أول واحدة علمتني الفن كان اسمها أم زيتون في الحسينية، وكانت شيخة العوالم وهي اللي مربية فنانين المنصورة كلهم، وحينما أذكر المنصورة أذكر أم كلثوم وأم زيتون، وأول صاجات لعبتها في حياتي هي علمتهاني وادتهاني وأنا كنت طالب، لحد ما أصبحت فنان، ولم أنسى فضلها عليا".

- تابع: "استلمني بعد أم زيتون في التمثيل، كمال ياسين وهو كان بيخرج المسرحيات بتاعتنا، وكان بيشجعنا الراحل حسن الإمام، وكل الناس بتوع الدقهلية ربوا فينا حب الفن وإننا لازم نكمل تعليمنا".

- قال: "سهير زكي من المنصورة وكانت طفلة نابغة في الرقص من صغرها، ومكنش الإيقاع يهرب منها أبدًا منذ أن كانت طفلة".

- عن فرقة الدراويش المناويشي، قال: " الفرقة عملناها وإحنا في الجامعة وكانت مكونة من كليات مختلفة، كان فيها من الزراعة والتجارة وجامعة الأزهر، والحقوق، وكان المذيعون بيقولوا علينا (جامعيون نزلوا لميدان الفن، فنالوا إعجاب الجماهير)، وكنا بنعرف الناس علينا ونقول (نحن الدراويش المناويشي من جاردن سيتي أو سيتي، شعراء من حلمنتيشي لا نهوى الذوق الهلافيتي وبدون الطبلة ما نمشيشى ونشأنا على الترابتتي)، وأنا كنت المنشد في الفرقة وكان عددها 7 أشخاص".

- من أشهر أعماله التلفزيونية: "الفرسان، الأبطال، لا، المال والبانون".

- كما شارك في أفلام :"حكايات الغريب، السيد كاف، الدنيا على جناح يمامة، غيرها".