House of Gucci دراما الموضة والجريمة

علاقة وطيدة تجمع بين السينما العالمية وعالم الموضة، حيث اهتمت الأولى دوما بكشف الكواليس الغامضة للصناعة الأكثر رواجا في عالم والأكثر تأثيرا في وجدان عشاق "الأناقة"، وغالبا ما تركز السينما على الجانب الخفي في حياة أشهر المصممين العالميين مثل فيلم "Yves Saint Laurent" صاحب الترشيح لجائزة سيزار لعام 2014، وفيلم The Assassination of Gianni Versace الذي أنتجته نتفلكس، وفيلم McQueen الشهير، والجديد فيلم House of Gucci الذي يتم تصويره حاليا ومن المقرر عرضه شهر نوفمبر المقبل، ويقدم المطربة ليدي جاجا في شخصية "الأرملة السوداء"

الفيلم تم البدء في الترويج له من حساب ليدي جاجا على إنستقرام، حيث بدأت الكشف عن بعض الصور من كواليس تصويره وقد حاز المنشور الأول على أكثر من 4 مليون إعجاب خلال 24 ساعة ، وهو مقتبس عن القصة الحقيقية لمحاولة قتل ماوريتسيو غوتشي (حفيد غوتشيو غوتشي مؤسس علامة غوتشي، على يد زوجته السابقة باتريزيا ريجانى، التي تخلي عنها بعد زواج 12 عاماً، وحملت بعدها لقب "الأرملة السوداء".

فيلم House Of Gucci، للمخرج ريدلي سكوت، وتستند أحداثه على رواية سارة غاي فوردن التي كتبتها في كتاب القصص الواقعية "House Of Gucci" الذي نُشر في عام 2000 ووصفتها بأنها قصة مثيرة عن الجريمة والجنون والإغراء والطمع.

يركز الفيلم على قصة الزوجين باتريزيا ريجانى الزوجة السابقة لماوريتسيو غوتشي والتي أدينت بالتخطيط لقتله في عام 1995.

الفيلم من بطولة آدم درايفر وليدي غاغا، مع آل باتشينو وجاريد ليتو بدور والد ماوريتسيو وشقيقه، ويتم تصوير الفيلم في عدة مواقع في إيطاليا وفي روما بشكل رئيسي.

