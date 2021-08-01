شاروخان بالزي المدرسي.. صورة قديمة أصبحت حديث "السوشيال ميديا"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - انتشرت على نطاق واسع صورة قديمة لنجم بوليوود، الفنان "شاروخان" حيث تداول عشاقه الصورة على وسائل التواصل الإجتماعي.

صورة مدرسية

يظهر "شاروخان" في الصورة - التي نشرها أحد المعجبين المتحمسين - وهو في مرحلة المراهقة مرتديًا الزي المدرسي في زيارة مع زملائه لمتجر في الصورة، بحسب موقع "Bollywood Hungama".



كتب أحد المعجبين، وهو يشارك الصورة: "طفل مدرسة غريب الأطوار يحلم بغزو مومباي."



وسرعان ما انتشرت الصورة حتى حصدت العديد من الإعجاب وتعليقات جمهوره، حيث كتبت الفنانة الهندية "ريتشا تشادا" في التعليقات: "الحب الأول"، ورد عليها أحد المعجبين: "اعتقدت أن راهول درافيد كان حبك الأول"، فردت عليه "ريتشا": "شاروخان يسبق راهول درافيد".



ورد المعجبون الآخرون على المنشور وعلقوا: "انظر إلى العزم في عينيه. الجميع يعرف من أين أتى، لكنه كان الشخص الوحيد الذي كان يعرف إلى أين سيتجه".



شاروخان.. الخيار الأول لدى المعجبين



وعلى الرغم من حقيقة أن أفلام "شاروخان" الأخيرة لم تحقق أداءً جيدًا في شباك التذاكر، إلا أنه لا يزال خيارًا شائعًا بين المعجبين به. جاذبيته، ذكاؤه، ولطفه النبيل من أكثر خصائصه تميزًا، ولم يتعب معجبوه أبدًا من تبادل المقابلات والصور القديمة معه.

بداية حياته المهنية



قبل ظهوره لأول مرة في بوليوود مع Deewana في عام 1992، بدأ "شاروخان" حياته المهنية في التمثيل في البرامج التلفزيونية مثل Fauji و Circus. ومع أفلام مثل Darr، Baazigar، Dilwale Dulhaniya Le Jayenge، Kuch Kuch Hota Hai و Kal Ho Na Ho، عزز مكانته في الصناعة.



شوهد مؤخرًا في Aanand L Rai's Zero ، والذي شارك فيه مع "كانرينا كايف" و"أنوشكا شارما".