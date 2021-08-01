أنجيلا ديم في صورة "سيلفي" بعد أن فقدت أكثر من 40 كيلوجرام من وزنها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - نشرت "أنجيلا ديم" نجمة المسلسل الأمريكي الواقعي الشهير 90 Day Fiance، صورة سيلفي على إنستغرام - التقطتها في لاس فيغاس، تكشف عن تحول كبير في شكلها بعد أن فقدت العديد من الكيلوجرامات، حيث بدت وكأنها لا يمكن التعرف عليها تقريبًا.



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عام على الظهور بهذا الشكل



منذ ما يقرب من عام تحديدًا في شهر أغسطس من العام الماضي، أجرت "أنجيلا" البالغة من العمر 55 عامًا، خمسة عمليات جراحية في كاليفورنيا تشمل تكميم المعدة وشفط الدهون وأخرى في يوم واحد، ثم أعلنت في شهر مارس أنها فقدت 90 رطلاً أي أكثر من 40 كيلوجرام، كما ذكر موقع "Daily Mail".



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الزواج غيَّر بها الكثير



جاء قرار "أنجيلا" بإجراء الجراحة بعد ستة أشهر فقط من زواجها من "مايكل إليسانمي" البالغ من العمر 31 عامًا في موطنه نيجيريا بعد قصة حب موثقة في 90 Day Fiance. كانت مقتنعة أن العمل الذي قامت به كان ضرورة طبية إلى جانب الفوائد التجميلية التي يوفرها لها أيضًا.



قالت "أنجيلا": "أردت دائمًا تحسين مظهري لـ"مايكل" بسبب عمره، شعرت وكأنني سأموت بدون جراحة إنقاص الوزن. كنت لا أستطيع حتى السير في محل البقالة. كنت دائمًا أنهج وعرفت أنها ليست مشكلة تدخين، إنها مشكلة وزن."