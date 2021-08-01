سكارليت جوهانسون تقاضي شركة "ديزني" بسبب بث فيلم Black Widow

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 07:34 مساءً - قدمت النجمة الأمريكية "سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson" شكوى قضائية ضد شركة ديزني لخرقها العقد بعد أن بثت فيلمها Black Widow على المنصات الرقمية في نفس وقت طرحه في السينما.



وبحسب موقع "BBC" على الرغم من أن الفيلم حقق رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر في ظل وجود أزمة كورونا، حيث حقق 218 مليون دولار (157 مليون جنيه إسترليني) منذ إطلاقه الشهر الماضي، إلا أن إيرادات شباك التذاكر انخفضت بعد ذلك بشكل حاد، وقالت "جوهانسون" إنها حُرمت من الأرباح المحتملة، حيث أفادت تقارير إعلامية أن النجمة خسرت أرباحاً بقيمة 50 مليون دولار.





سكارليت جوهانسون - الصورة من حساب سكارليت على إنستغرام

رد الشركة المنتجة



ورداً على ذلك، قالت شركة ديزني إنها امتثلت بالكامل لعقدها وأن قضيتها ليس لها أي أساس على الإطلاق.



وفي بيان شديد اللهجة، قالت الشركة إن الإجراء القانوني الذي اتخذته "جوهانسون" كان حزينًا ومزعجًا بشكل خاص في تجاهلها القاسي للآثار العالمية المروعة والممتدة لوباء كوفيد -19. وأضافت الشركة بالقول إن استراتيجية العرض المزدوج عززت بشكل كبير قدرة "جوهانسون" على كسب تعويض إضافي علاوة على 20 مليون دولار حصلت عليها حتى الآن.

هجوم مزعج



اتهم وكيل "جوهانسون" ديزني بمحاولة تشويه شخصيتها بلا خجل، حيث كتب "بريان لورد" في بيان: "هجوم ديزني المباشر على شخصيتها وكل ما أشاروا إليه هو تحت الشركة التي عمل معها الكثير منا في المجتمع الإبداعي بنجاح لعقود."



ومهما كانت نتيجة قضية "جوهانسون"، فمن المستبعد أن تغير ديزني إستراتيجيتها للإصدار المزدوج.





سكارليت جوهانسون في دور Black widow- الصورة من حسابها على إنستغرام

صالات العرض السنيمائي وفيروس كورونا



قبل الوباء، عادة ما كان يذهب جمهور سينما هوليوود إلى الصالات لمشاهدة الأعمال الجديدة، أو الانتظار ثلاثة أشهر قبل بثّها على منصاتها الالكترونية.



لكن مؤخراً، تمزج الاستوديوهات الرئيسية بين العروض في الصالات والعروض الإلكترونية بطرق مختلفة، في إطار جهود استعادة مشاهدي الأفلام القلقين من التقاط العدوى في الأماكن الضيقة.



ومع ذلك، لم تثبت هذه الخطوة شعبيتها لدى بعض المواهب الرائدة في صناعة السينما، من بينهم مخرج The Dark Knight وTenet "كريستوفر نولان".



وفي السياق ذاته، ستطلق شركة "وارنر بروس" الشهر القادم، فيلم " The Suicide Squad" في الصالات وعلى منصة "أتش بي أو ماكس" في الوقت ذاته.