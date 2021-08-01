مجموعة روتانا توقع عقد شراكة إعلامية مع صوت بيروت انترناشونال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

وقع الأستاذ عبدالله الشبانة رئيس قطاع التلفزيون في مجموعة قنوات روتانا، والأستاذ جيري ماهر المدير التنفيذي لصوت بيروت انترناشونال، عقد شراكة إعلامية.

وتمثل الاتفاقية إطاراً لشراكة استراتيجية بين مجموعة قنوات روتانا بشكل عام وقناة LBC الفضائية اللبنانية بصورة خاصة وبين صوت بيروت انترناشونال وهي منصة لبنانية تبث مجموعة ضخمة من البرامج اللبنانية الهادفة والمختصة بالفنون والموسيقى والترفيه عبر شبكة الإنترنت.

وتتضمن الشراكة الإعلامية بث عدد من برامج صوت بيروت انترناشونال على LBC، المنوعة الحوارية والترفيهية والشبابية والطبية، وكذلك باقة من البرامج الجديدة التي سيتم إطلاقها قريباً، مع نخبة من الإعلاميين اللبنانيين.

وأوضح عبدالله الشبانة أن الشراكة بين مجموعة قنوات روتانا وبين صوت بيروت انترناشونال تصب في مصلحة الإعلام العربي وأيضاً الجمهور في الخليج والعالم العربي، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستثمر عن تعاون كبير بين الطرفين في مجال تقديم محتوى أكبر وأكثر جاذبية.

ومن جهته، ثمن جيري ماهر التعاون بين صوت بيروت انترناشونال ومجموعة روتانا، لافتاً إلى أنه يعد فرصة حقيقية لتعزيز الإعلام الحر في العالم العربي، كما أنه يمثل تجسيداً لأفضل شراكة إعلامية لتحقيق طموح الشباب العربي في إعلام مستقل وقوي.

وتشتمل شبكة قنوات روتانا الإذاعية والتليفزيونية على باقة من أهم القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي تقدم محتوى ترفيهي وفني وثقافي يتناسب والجمهور السعودي والخليجي والعربي، وهي؛ روتانا سينما مصر، روتانا سينما السعودية، روتانا كلاسك، روتانا خليجية، روتانا دراما، روتانا موسيقى، روتانا كليب، ال بي سي الفضائية، قناة رسالة، وروتانا FM.

فيما استطاعت صوت بيروت انترناشونال خلال فترة وجيزة من الانتشار الواسع في لبنان، عبر تقديم أحدث البرامج الهادفة المنوعة والحوارية والفنية والترفيهية.