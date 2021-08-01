كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:50 مساءً - نشر الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” البرومو الدعائي لحلقة برنامجه ” مع الفارس ” الجديدة والمقرر إذاعتها يوم الجمعة القادمة على قناة الرشيد العراقية ويستضيف المطرب المصري ” عمر كمال ” .
وتضمن البرومو عدد من التصريحات التي أدلى بها عمر كمال خلال الحلقة جاء منها تعليقه على رفض والدته واعتراضها على غناء إبنها أمام الراقصات فقال : ” انا هقف قدام ربنا لوحدي .. أنا هشيلي شيلتي ” .
وعن لقب ” نمبر وان ” أكد عمر كمال على إنه لا يجب أن يطلق أحد على نفسه هذا اللقب .. كما رفض عمر الاتصال بمطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” لمصالحته على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرا بسبب تصريحات عمر كمال أثناء استضافته مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية عن حمو بيكا .
وأضاف المطرب عمر كمال أنه يرى أن الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” هي مطربة مصر الأولى .. وبسؤاله حول وجود علاقة ارتباط بين المطرب ” حسن شاكوش ” والمذيعة ” مي حلمي ” علق قائلا : ” هو حسن صاحبي وحبيبي وأخويا .. هو لو حابب يقولي حاجة بيقولهالي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عمر كمال عن رفض والدته غنائه أمام الراقصات : ” أنا هقف قدام ربنا لوحدي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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