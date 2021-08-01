فنانة مصرية شهيرة تكشف عن إصابتها بمرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:50 مساءً - كشفت الفنانة ” سلوى محمد علي ” عن إصابتها بمرض ” ADHD ” وهو مرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وذلك في تصريحات صحفية لها على هامش تكريمها في ندوة بالمركز الكاثوليكي بالسينما برئاسة الأب بطرس دانيال .

حيث أشارت سلوى محمد علي إلى أنها مصابة بهذا المرض منذ طفولتها .. وأنها أحيانا تحتاج وقتًا لتفهم ما تسمعه أذناها ولكنه ليس بالأمر الخطير .. وأكدت على أنه يجب التعامل بحسن نية وبطريقة جيدة مع المصاب بهذا المرض .

وأعربت الفنانة المصرية عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل ” خلي بالك من زيزي ” الذي تم عرضه في رمضان الماضي وناقش هذه القضية وساهم فى تغيير نظرة المجتمع لهذا المرض بشكل عام كما دفع العديد من الشخصيات المعروفة إلى إعلان إصابتهم بال ADHD .

وكان المركز الكاثوليكي قد كرم سلوى محمد علي ونجوم مسلسل خلي بالك من زيزي وهم : أمينة خليل ومحمد ممدوح وريم عبدالقادر والمخرج كريم الشناوي .