شكرا لقرائتكم خبر عن جدول حفلات دار الأوبرا المصرية فى أغسطس.. هانى شاكر والحجار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن جدول حفلات شهر أغسطس 2021، على مسارحها المختلفة، بالقاهرة والإسكندرية، والذى يضم عددا كبيرا من الحفلات لكبار النجوم والفرق الموسيقية، من أبزرها حفل النجم هانى شاكر بأوبرا القاهرة، والنجم على الحجار بأوبرا الإسكندرية، وجميع الحفلات تبدأ من الساعة الثامنة مساء، والحفلات بالمواعيد كالتالى:

مسرح النافورة

- حفل الفنان هاني شاكر اليوم الأحد 1 أغسطس.

- حفل موسيقي للموسيقار هشام خرما غدًا الإثنين الموافق 2 أغسطس.

- حفل الفنان محمد محسن وفرقته يوم الخميس الموافق 5 أغسطس.

- حفل فرقة مسار إجباري يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس.

- حفل الفنانة بلقيس بمصاحبة أوركسترا الفن يوم الخميس 12 أغسطس.

- ذكرى الموسيقار الكبير محمد فوزي بمشاركة نجوم الأوبرا الخميس الموافق 19 أغسطس.

- حفل فرقة وسط البلد الجمعة الموافق 20 أغسطس.

- أوركسترا أوبرا القاهرة موسيقى أفلام يوسف شاهين، ورؤية موسيقية وتوزيع وقيادة هشام جبر، وإخراج المادة الفيلمية أمير رمسيس، يوم السبت الموافق 21 أغسطس.

- حفل جالا-فرقة أوبرا القاهرة- اوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي، يومي 26 و27 أغسطس الموافق الخميس والجمعة.

- أوركسترا القاهرة السيمفوني يوم السبت 28 أغسطس.

مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)

- حفل "كوكب الشرق" يوم الخميس 5 أغسطس.

- حفل جالا - فريق أوبرا القاهرة، أوركسترا وتريات القاهرة، فرقة فرسان الشرق للتراث، يوم الجمعة 6 أغسطس.

- الفنان على الهلباوى وفرقته، يوم الأحد 8 أغسطس.

- الفنان خالد سليم وفرقته، يوم الخميس 12 أغسطس.

- الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، يوم الأحد 15 أغسطس.

- ساوند تراك - محمد بركات، يوم الجمعة 20 أغسطس.

- الفنان على الحجار وفرقته، يوم الأحد 22 أغسطس.

- الفنانة ندا شرارة وفرقتها، يوم الخميس 26 أغسطس.





المسرح الصغير

- مؤتمر واحتفالية "الجمهورية الجديدة انجازات غير مسبوقة" يوم الثلاثاء 3.

- حفل خاص، يوم السبت 14 أغسطس.





المسرح المكشوف

- أوركسترا أم النور يوم الأحد الموافق 29 أغسطس.