شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم هاني شاكر حفلاً في دار الأوبرا المصرية اليوم، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية على مسرح النافورة، ويقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: "كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، يا ريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي".

وأكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، تحسن واستقرار حالته الصحية، وذلك عقب وعكة صحية مفاجئة داهمته خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن الفنان هاني شاكر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك قبيل حفله الغنائي بالأوبرا، الذي كان الشهر الماضي على مسرح النافورة.

وأجريت للفنان هاني شاكر عدة فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية، وغادر المستشفى عقب استقرار الحالة.

وقال أمير الغناء العربى، هانى شاكر، بعد خروجه من المستشفى من خلال ”الخليج 365”، إنه بخير وصحته جيدة والحمد لله، موجها رسالة لكل جمهوره وكل من سأل عليه وعلى صحته، قائلا: "شكرًا قوى على حبكم واهتمامكم بحالتى الصحية وشكرًا على دعواتكم المخلصة، وإن شاء الله أشوفكم على خير فى أقرب وقت".