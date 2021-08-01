بالصور .. شريهان تروي قصة إنجاب إبنتها الصغرى ” تالية القرآن ” رغم استحالة حملها : ” كنتي دعوتي المستجابة “

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:46 مساءً - نشرت الفنانة ” شريهان ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بإبنتها الصغرى ” تالية القرآن ” لمعايدتها بعيد ميلادها .

وروت شريهان في تعليقها على الصور قصة إنجابها لإبنتها الصغرى التي كانت تحلم بها بسبب استحالة حملها كما أخبرها الأطباء نتيجة مرضها .

فقالت : ” كنتي حلم وأمنية تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها.. قُلت لها أتمنى وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل .. وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي و قرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم ” .

وتابعت : ” فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكنتي دعوتي المستجابة .. أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة .. الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل ولكي الخيار في الإختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ او أخت ” .

وأضافت شريهان : ” فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون .. الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شئ .. كل شئ .. كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم ” .