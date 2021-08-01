رقصة روبي تثير ضجة بين الجمهور في حفلها بالساحل الشمالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت رقصة الفنانة المصرية، روبي، في حفلها بالساحل الشمالي، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، إذ استطاعت أن تخطف الأنظار نحو حفلها الذي أحيته وسط حضور جماهيري كبير.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل شاركه العديد من الحسابات وصفحات “السوشيال ميديا”، إذ ظهرت روبي وهي ترقص وتغني وتتفاعل بشكل كبير مع فرقتها الموسيقية، حيث أشعلت الحفل برقصها على الأغنية الأشهر “ليه بيداري”، وسط تفاعل معها من جانب الجمهور بالغناء والرقص على أغانيها.

واستطاعت روبي أن تصبح حديث الجمهور بتفاعلها وجمهورها على أغنية “قلبي بلاستيك”، حيث انتشر مقطع فيديو في موقع “إنستغرام”، أحدث حالة من التفاعل خلال الساعات الماضية، بين الجمهور.

وقدمت روبي، خلال الحفل، عدداً من أغنياتها الشهيرة، منها: “ليه بيداري كده”، و”حتة تانية”، و”قلبي بلاستيك”، وسط تفاعل كبير من الجمهور، فيما ظهرت روبي خلال الحفل مرتدية بنطالاً أسود واسعاً مع بادي أبيض، وجمعت شعرها ورفعته للأعلى معتمدة “الكعكة”.

وقبل ساعات، أعلنت روبي عن موعد حفلها الجديد، المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان الماسة العلمين الغنائي في موسمه الثاني، وذلك يوم 6 أغسطس المقبل، حيث يشاركها الحفل الفنان محمود العسيلي.

ونشرت روبي البوستر الرسمي للحفل، عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، وعلَّقت قائلةً: “يالا مستنياكو يوم الجمعة 6 أغسطس حفلة من دون شروط”.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل، وفقاً لموقع بيع التذاكر “Tickets Marchr” 500 جنيه لفئة البلاتينيوم، وفئة VIP Standing بـ1000 جنيه، وفئة VIP Lounges بـ2000 جنيه.