محمد عطية يغازل ميرنا الهلباوي.. هل عادا إلى بعضهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري الشاب محمد عطية، وخطيبته السابقة ميرنا الهلباوي، متابعيهما بوصلة غزل ومزاح، رغم أنباء انفصالها وحذف الثنائي صور بعضهما عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

البداية مع نشر عطية صوراً له وهو في حمام السباحة بمحافظة الإسكندرية، وعلق على الصورة قائلاً: “من أليكس مع الحب”، مع إيموشن قلب أحمر دون توضيح المقصود.

لكن ميرنا خطيبته السابقة علقت على الصور بمزحة، حيث قالت: “رجلك بدأت تاخد على الإسكندرية”، ليداعبها بقوله: “بحب بناتها قوي”، حيث إنها من الإسكندرية.

وبدا من كلام عطية والهلباوي وتعليقات المتابعين أن الثنائي عادا إلى بعضهما، فقالت إحدى المعلقات: “كلنا فرحانين والله”، وأضافت أخرى: “رجعوا لبعض؟ احلى خبر كنت حاسة يا رب يعجلوا بالزواج”.

وقبل أيام أعلنت المذيعة والمدونة، ميرنا الهلباوى، انفصالها عن الفنان محمد عطية، ووقتها نشرت عبر خاصية “ستوري” بحسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، صورة مكتوباً عليها: “سينغل.. الحمد لله على كل شيء”، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية، والتي نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال.

وكانت ميرنا وعطية قد أعلنا ارتباطهما رسمياً في شهر أكتوبر من العام الماضي، وكتبت ميرنا حينها منشوراً عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، كشفت فيه سر قصة الحب بينهما، قائلة: “فجأة قربنا من بعض جداً ولقيت كل حاجة بتمناها فيه.. كنت خايفة ومستغربة جداً ولكن بمنتهى الحب والطمأنينة اللي في العالم قدر يشيل أي خوف من قلبي.. حكايتنا غريبة جداً وجميلة جداً وكل حاجة بتترتب قدامنا بدون مجهود”.

يذكر أن عطية صرح عن سبب انفصاله عن ميرنا الهلباوي بأنه لم يحدث وفاق، وأنهما سيظلان صديقين، وأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية مثل الكتاب المفتوح.