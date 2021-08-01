تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه في قضية سب محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية، الأحد، بتغريم الإعلامي عمرو أديب غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكان محامي رمضان قد تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، مطالبا بتعويض مالي قيمته 100 ألف جنيه.

كما تقدم الإعلامي ببلاغات سابقة ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة التراشق والتطاول الذي تم من جانب رمضان والسخرية منه في فيديوهات قام بنشرها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الصدام بين عمرو أديب ورمضان قد بدأ بعد انتقاد أديب لمحمد رمضان في بعض ممارساته، الأمر الذي دفع رمضان للرد عليه بطريقة ساخرة.

وكشف طارق جميل، محامي عمرو أديب عن أنه تقدم بـ4 بلاغات للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بسبب ما صدر منه في حق الإعلامي، مؤكدا أنه وجه للفنان عدة اتهامات، منها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعمد استغلال برنامج وتقنية معلوماتية في الحط من قيمة الأشخاص والسخرية منهم.

يذكر أن الأزمة اشتعلت بين رمضان وأديب وامتدت لساحة القضاء بعدما قال أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة "إم بي سي مصر" لرمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك.. البلد دي فيها قانون يسري على الجميع".