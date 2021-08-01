شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف" لـ أحمد عز يحقق مليونا و214 ألف ليلة أمس بدور العرض السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال فيلم "العارف"، للنجم أحمد عز قادرًا على تحقيق إيرادات مرتفعة للغاية، رغم انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث حقق أمس السبت، إيرادات بلغت نحو مليون و213 ألفًا و882 جنيهًا مصريًا، وهى الأعلى بدور العرض السينمائي.

ويعرض فى السينمات حاليًا بجانب فيلم "العارف" أفلام، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى، إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها من موسم عيد الفطر وهى و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، و"ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، "وديدو" بطولة كريم فهمى.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.