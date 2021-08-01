شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا بإطلالة كلاسيكية من القرن الماضى فى نيويورك بعد تأجيل حفلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة والمغنية ليدى جاجا، ما زالت تعيش أجواء تصوير فيلمها المقبل House Of Gucci رغم انتهاء التصوير، حيث ظهرت مؤخرًا بإطلالة مميزة على طريقة دورها في الفيلم المقبل الذي تجسد فيه واحدة من أشهر مصممى بيوت الأزياء، وذلك أثناء سيرها في شوارع نيويورك بهدف التوجه إلى الاستديو الخاص بها لتسجيل عدة أغانٍ وفقًا لموقع الديلى ميل.



ليدى جاجا

وظهرت ليدى جاجا بفستان كلاسيكى ينتمى لتصميم مميز من منتصف القرن الماضى بدت خلاله بالشعر الأسود التى اعتاد محبوها على رؤيتها به منذ انضمامها لفيلم House Of Gucci.



ليدى جاجا

من ناحية أخرى ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمية ليدي جاجا، أجلت جولتها الموسيقية للعام التالي بسبب تخوفها من الإصابة بفيروس كورونا، ونقل التقرير رسالة جاجا التي كانت قد كتبتها لتأجيل جولتها في أوروبا.



ليدى جاجا فى صورة أخرى

وأتى ذلك بعدما شاركت جاجا جمهورها ومتابعيها، منذ أسابيع بصورة لها بدون ماكياج، مع مجموعة من الدمي مؤكدة أنهم أصدقاؤها الحقيقيون وتشعر معهم بالراحة، وذلك بعد اعترافها بمعانتها النفسية الشديدة عقب تعرضها للاغتصاب في عمر التاسعة عشر من عمرها.