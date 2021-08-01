شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يعود لـ"إجازة مفتوحة" اليوم بعد عودته من الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأحد النجم شريف منير، تصوير مسلسله الجديد "إجازة مفتوحة"، حسبما أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، وذلك بعد حصوله على إجازة عدة أيام، قضاها بمنطقة الساحل الشمالى مع أسرته.

ويشارك فى بطولة المسلسل الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنانتان لقاء الخميسى وألفت عمر، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وأنتهى فريق عمل مسلسل "أجازة مفتوحة" من تصوير حوالى أسبوعين من أحداثه، والعمل ينتمى إلى فئة مسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى، ويتم استكمال تصويره خلال أيام فى عدة ديكورات مختلفة بالعمل.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

يذكر أن مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.