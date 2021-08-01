شكرا لقرائتكم خبر عن ​نجوم لبنان يحتفلون بعيد الجيش اللبنانى: كل عام وأنتم الشرف والتضحية والوفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن فى لبنان على تقديم التحية للجيش اللبناني في عيده الذي يصادف اليوم الأول من أغسطس، وكتبت النجمة ميريام فارس عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل عام وأنتم الشرف والتضحية والوفاء.. كل يلي بتمناه بعيدك انو يضل حقك محفوظ، أكبر تحية واحترام وتقدير لجيشنا اللبناني يلي بضل رافع راسنا".



ميريام فارس

فيما كتبت النجمة هيفاء وهبي: "كل عيد والجيش اللبناني حامي بلادي لبنان"، فيما وجهت النجمة نجوي كرم التحية للجيش عبر حسابها قائلة: "ما بقي شي بهالوطن إلا جيشنا رمز وحدتنا، والقوّة اللي منتمسّك فيها..كل عام وكل جيشي بألف خير".



نجوي كرم



هيفاء وهبي

ومن جانلها كتبت النجمة إليسا: "بأكتر إيام سودا عم يقطع فيها لبنان الجيش بقيادتو وافرادو بقيوا صامدين عم بيكافحوا رغم انهم بوجه العاصفة، ليكونوا رسالة بإنو بلد فيه هيك جيش رح يرجع يوقف على اجريه. تحية لكل جندي بهالمؤسسة عم بيكافح رغم كل الظروف #الجيش_اللبناني أملنا الوحيد، ولكل فرد من افرادو، انتو بس بتمثلوني".

فيما حرص النجم وائل كافوري علي معايدة الجيش عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا :"كل عيد وإنت الشرف والتضحية والوفاء. كل عيد وإنت حامي بلادي لبنان".



وائل كافوري

وقال النجم عاصي الحلاني:"جيشنا المتجذر بتراب الوطن شامخ شموخ الأرز لن ترهقه رياح الداخل والخارج ولا رياح الفتنة سيبقى حصننا المنيع في الأزمات نقف اليوم وراء هذه المؤسسة العسكرية وابطالها الذين ..كانوا طاقة كبيرة من الصدق والإيمان والإخلاص للبنان وشعبه كل عيد وانتم بخير ".