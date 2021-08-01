شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل ديو يجمعه بشقيقه الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف النجم رامى صبرى، عن تفاصيل أغنيته الجديدة التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبرى، والتي سيقدمها على طريقة الديو وتحمل اسم "حالة اكتئاب"، قائلاً: "حضرنا للأغنية الفترة اللى فاتت من بعد وفاة أخى الغالى".

وأضاف النجم رامى صبرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت دايمًا بقول لكريم إننا نغنى مع بعض ولكن كان بيرفض الأمر تمامًا والسبب أنه عاوز يغنى أول أغنية من غير مساعدتى له وده كان من وجهة نظره اللى ماكنتش مقتنع بيها".

وتابع رامى صبرى: "كنت دايمًا بسيبه براحته لحد لما توفى وكانت صدمة ليا وللجميع لأنه كان غالى عليا وعلى كل الناس، فقررت أنزل الأغنية اللى كنت عايز أغنيها أنا وهو ولكنه ماكنش راضى تمامًا".

واستكمل رامى صبرى: "الأغنية سجلها كريم بصوته وهى من ألحانه وكلمات عبير الرزاز وتوزيع محمد عاطف الحلو وميكس وماستر هانى محروس، وكان انتهى تمامًا من تسجيلها وأنا قررت أسجل أجزاء منها بصوتى وأقدمها زى ما كان نفسى تتعمل على طريقة الدويتو وأهديها لروح أخى كريم الغالى، مختتمًا حديثه: ربنا يرحمه ويصبرنا أنا وووالده ووالدته وإخوته على عدم وجوده وسطنا".

وكان قد رحل عن عالمنا كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى يوم الأحد 11يوليو، إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم عمرو دياب و تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وإليسا وأصالة وإيهاب توفيق وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.

وحرص عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.