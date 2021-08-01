خاص.. ماهو مصير دويتو أغنية حميد الشاعري ومصطفى شوقي "أتومبيل الحلاوة" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد تقديم الفنان حميد الشاعري حفل الجمعة الماضي بالساحل الشمالي، بمشاركة رفيق المشوار الفنان هشام عباس، ومن قبله تقديم الثنائي أغنية "زحمة الأيام"، مع نجوم التسعينات المطربين مصطفى قمر وإيهاب توفيق، ما هو مصير باقي الأعمال التي سجلها ومنها أغنية "اوتومبيل الحلاوة".

مصدر مقرب من حميد الشاعري في تصريح لـ"الخليج 365"، قال :"حميد تراجع عن طرحها الفترة الحالية، واكتفى بالأغاني التي طرحت من ألبوم "أنا بابا"، الذي شهد عودته".

أغنية "أوتومبيل الحلاوة" من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، ومن توزيع توما، وهندسة صوتية أحمد جودة، وشارك الفنان مصطفى شوقي بالغناء فيها مع حميد الشاعري.

وأحيا حميد الشاعري يوم الجمعه الماضي بمشاركة الفنان هشام عباس الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي تحت عنوان "تسعيناتي".

وافتتح حميد الحفل بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات الجمهور، وبعدها وجه تحية لهم ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه، منها "من عيونك"، "يا ام الفستان"، "روح السمارة" و"على مين" و"ويا أم العيون السودة".

وحرص الشاعري في ختام فقرته علي تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية "من عيونك" .

واستمرت فقرة هشام حتى طلوع شمس صباح اليوم التالي، مقدما أغاني "يتربى في عزو"، "كده رضا"، "ساعة لقلبك يا جميل". وكان الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور.