فن ومشاهير

فيديو.. حقيقة خطوبة صافيناز ورامي دياب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الراقصة الأرمنية صافيناز ترند محرك البحث جوجل، بعد ما تردد عن خطبتها للفنان رامي دياب، عقب نشرها صورا وفيديو يجمعها معه، وهو يقدم لها خاتم الخطوبة.

الفنان رامي دياب حرص على توضيح حقيقة الخطوبة، ونشر مقطع فيديو له عبر صفحته في موقع فيسبوك، وعلى تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيه مع الراقصة الأرمنية صافيناز، وقال: "الحكاية كلها إننا كنا نصور فيديو كليب، وطلع كلام إننا اتخطبنا".

وظهرت الراقصة صافيناز في الفيديو تؤكد عدم خطبتها قائلة: "قصده نقول مبروك على الكليب الأغنية مش الخطوبة، أنا سينجل وفري" .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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