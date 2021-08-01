رئيس وزراء بريطانيا ينتظر مولوده السادس!‎‎

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 14 دقيقة

ينتظر رئيس الوزراء بوريس جونسون وقرينته كاري مولودا ثانيا، حيث ولِد طفلهما الأول، ويلفريد، في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وقالت الصحف إن كاري أبلغت أصدقاءها على تطبيق التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ بأنها تشعر بأنها ”محظوظة جدا“ لأنها حامل مرة أخرى.

وقالت أيضا إنها تعرضت لإجهاض في بداية العام الجاري.

ونقلت الصحف عنها قولها إن ”مسائل الحمل يمكن أن تكون صعبة حقا بالنسبة لكثير من الناس، خاصة أن كل شيء يمكن أن يبدو فحسب على ما يرام على منصات مثل إنستغرام“.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في مايو/ أيار الماضي أن بوريس جونسون تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم حضرها عدد محدود من الأشخاص في كاتدرائية وستمنستر .

ولم يتم الإعلان عن المراسم مقدما، وقالت تقارير إعلامية إن ”الضيوف تمت دعوتهم في اللحظة الأخيرة إلى الكاتدرائية الواقعة في وسط لندن، مضيفة أنه حتى كبار الموظفين في مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف“.

وكان جونسون (56 عاما) وسيموندس (33 عاما) يعيشان سويا في داوننغ ستريت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2019.

والعام الماضي أعلن الزوجان خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل/ نيسان 2020.

وكان آخر زواج لجونسون من المحامية مارينا ويلر. وأنجبا أربعة أطفال لكنهما أعلنا الانفصال في سبتمبر أيلول 2018.