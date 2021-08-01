شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا مغنية فى فيلم "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة هنادى مهنا فى فيلم "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز فى دور مغنية تعيش في حارة شعبية، وتمر بالعديد من الظروف الصعبة خلال عملها، والتي تكشفها الأحداث التي تدور في يوم واحد وهو وقفة العيد، حيث انتهت من تصوير العمل الفترة الماضية وتنتظر عرضه فى جميع دور العرض.

والفيلم بشكل عام يرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والمتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

فيلم ليلة العيد يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.