شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو وليوناردو دى كابريو بنزهة على هامش تصوير فيلمهما المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول النجمان روبرت دى نيرو وليوناردو دى كابريو الاستمتاع بوقتهما على هامش تصوير أحدث مشاريعهما السينمائية Killers of the Flower Moon، الذى يعودان به للتعاون من جديد بعد سلسلة من الأفلام الناجحة سويًا، حيث ظهروا مؤخرًا خلال أكثر من صورة وهما يستريحان من التصوير خلال الكواليس ويذهبان إلى أحد متاحف الرسم بمدينة "تولسا" الأمريكية.



دى كابريو يصور دى نيرو

موقع fox23 الأمريكي بدوره رصد أحدث ظهور للثنائى من خلال الحساب الرسمي للمتحف الذى توجه بالشكر للثنائى دى نيرو ودى كابريو على زيارتهما الأخيرة للمكان وتفقدهما الرسومات بداخلة، كما ظهر حرصهما على التقاط الصور التذكارية هناك.



أحدث ظهور لروبرت دى نيرو وليوناردو دى كابريو

من ناحية أخرى كان أصيب النجم العالمى روبرت دى نيرو فى وقت سابق إصابة بساقه، أثناء تواجده في أوكلاهوما، لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Killers of the Flower Moon للمخرج العالمي مارتن سكورسيزى، لكن واقعة الإصابة لم تحدث أثناء التصوير أو أثناء التحضير لإنتاج الفيلم.

ويستند الفيلم إلى كتاب ديفيد جران، ويتعلق بسلسلة من جرائم القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضى، وقبل إصابة دي نيرو، كان من المتوقع أن ينتهي الفيلم في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022، ونجوم الفيلم، هم، روبرت دى نيرو، وليوناردو دي كابريو، وجيسي بليمونز، وليلي جلادستون.