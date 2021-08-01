شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس في فيلم جديد من إخراج ويس أندرسون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي توم هانكس تعاونه مع المخرج ويس أندرسون، مخرج فيلم Isle of Dogs في فيلم جديد، ويشارك الممثل الكبير بدور صغير في الفيلم الجديد، في الفيلم الذي يقوم ببطولته بيل موراي وتيلد سوينتون وأدريان برودي، حسبما نشر موقع deadline.



توم هانكس و ويس أندرسون

وأضاف الموقع أن التفاصيل التي نُشرت عن الفيلم محدودة، ولم ينشر سوي ان تصوير الفيلم سيبدأ في إسبانيا قريبًا، ولا ينشر الي تفاصيل عن الحبكة الدرامية.

وصدر آخر أعمال "أندرسون" The French Dispatch (الوفد الفرنسي) هذا العام في مهرجان كان السينمائي، بعد أن تأجل عرضه عاما كاملا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفيلم "الوفد الفرنسي"، بطولة تيلدا سوينتون أيضًا والنجم أدريان برودي وبيل موراي، ويتناول 3 قصص مختلفة عن المكتب الأجنبي الفرنسي لإحدى الصحف الخيالية في كانساس الأمريكية، ولاقي الفيلم إشادة نقدية كبيرة عند افتتاحه في المهرجان، إذ حظى بـ 7 دقائق تصفيق.