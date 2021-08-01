حقيقة خطوبة صافيناز من الممثل ” رامي دياب “

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:57 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول أخبارا تفيد بخطوبة الراقصة الأرمينية ” صافيناز ” على ممثل مصري شاب يدعى ” رامي دياب ” .

وذلك بعد نشر صافيناز لمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام ظهر فيه رامي دياب وهو يخرج من حمام السباحة ليقدم لها خاتم الخطوبة ويضعه في إصبعها .. وكتبت في تعليقها عليه : ” قريبا هنقول مبروك ” .

ليخرج الممثل رامي دياب بمقطع فيديو له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة صافيناز لتوضيح حقيقة الأمر حيث أشار إلى أن هذا المشهد ما هو إلا للترويج لفيديو كليب أغنية جديدة للراقصة صافيناز بعنوان ” بيبى ” ولا صحة لما تردد حول خطوبتهما .

فقال : ” من كام يوم احنا عملنا فيديو والناس كلها اتكلمت عليه .. الفكرة والله العظيم يا جماعة احنا بنصور كليب واحنا بنصور الكليب قولنا نصور فيديو وننزله عادي وقولنا مفيش مبروك مبروك على الكليب انتو فهمتوا إن مفيش مبروك على الخطوبة ” .

وتابع رامي : ” إحنا مش قصدنا خالص على الخطوبة انتو فهمتوا الموضوع غلط .. ده كان كليب لا أكتر ولا أقل ” .. لترد عليه صافيناز قائلة : ” أنا سينجل وفري ومفيش خطوبة يا حلوين وحصل خير ” .

يذكر أن أغنية بيبي هي من كلمات الشاعر وليد رياض وألحان عصام إسماعيل وتوزيع اسلام شيتوس وإخراج وإنتاج منال البربرى .