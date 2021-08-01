مشوِّقاً الجمهور ببرومو.. عبد المجيد عبد الله يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوَّق نجم الغناء السعودي عبد المجيد عبد الله جمهوره نحو ألبومه الجديد، بعد غياب استمر 6 سنوات كاملة، حيث يُعدُّ ألبوم “اسمعني”، الذي طرحه عام 2015 آخر ألبوماته الغنائية.

وحدد عبد المجيد عبد الله موعد طرح ألبومه الجديد بعد عدة تساؤلات من جمهوره، فضلاً عن تحديده مسبقاً عيد الأضحى الماضي موعداً للطرح من دون تنفيذ، حيث شارك جمهوره عبر حسابه في “انستغرام”، برومو قصيراً تضمن موسيقى مميزة.

وظهر عبد المجيد عبد الله في البرومو وهو يُغادر الاستوديو، في إشارة إلى الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالألبوم، مدوِّناً على الفيديو كلمات: “الألبوم الجديد 5 أغسطس 2021”.

ونال منشور عبد المجيد عبد الله تفاعلاً واسعاً من المتابعين، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بحسم الفنان السعودي موعد طرح الألبوم، مؤكدين انتظارهم له.

وألمح عبد المجيد عبد الله، عبر حسابه في “تويتر” في وقت سابق، إلى أنّ الألبوم المنتظر سيضم 20 أغنية، وأنَّ الملحن ياسر بو علي يُشرف على الألبوم، حيث وصفه بأنه رجل المرحلة.

وطرح عبد المجيد خلال فترة التوقف عدداً من الأغاني المنفردة، والتي كان آخرها أغنية “ما كان هذا حب”، والتي تم طرحها عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية.