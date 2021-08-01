سعد لمجرد يطرح كليب أغنيته الجديدة.. “أنت حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المغربي، سعد لمجرد، كليب أغنيته الجديدة “أنت حياتي”، وذلك عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، لتحقق قرابة المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

وتجمع الأغنية لمجرد مع فريق “كاليما” لأول مرة، حيث شارك فيها كل من: ملاك دمناتي، والغالي العباسي، ونلسون هلون، والأخوان أنتونيو وفرانديك فريرا، وتأتي كلمات الأغنية بين اللهجتين المصرية والمغربية.

وسبق أن روج سعد لمجرد الأغنية منذ فترة، عبر صفحته الرسمية في “إنستغرام”، مؤكداً أنها ستلقى إعجاب متابعيه عبر “السوشيال ميديا”.

ومؤخراً، حرص لمجرد على ترويج نفسه، وتحديداً من خلال تغيير واجهة حسابه في “إنستغرام”، حيث استمر في حملة “المليار”، لتحقيق لقب أول فنان عربي أفريقي يحقق نسبة المليار مشاهدة، من خلال فيديو كليب أغنيته الشهيرة “أنت معلم”.

ونشر لمجرد صورة من الكليب بوضعية ترويجية، من خلال استخدام أول 12 صورة في واجهة الحساب، ودوّن على الصورة جملاً تشير إلى قربه من الحصول على مليار مشاهدة، طالباً الدعم من جمهوره، بينما وصلت أغنية “أنت معلم” إلى الرقم 924,889,110 مشاهدة، منذ طرح الكليب عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، مايو 2015.

يذكر أن إدارة موقع “يوتيوب” كانت قد حذفت في وقت سابق أغنية “انساي”، التي طرحها محمد رمضان، والفنان المغربي سعد لمجرد، من موقعها، بناء على طلب قدمته إدارة أعمال الأخير، بسبب خلاف وقع بينه وبين الأول يخص عائدات الأغنية.

ووفق ما أكدت تقارير صحافية مغربية، مستندة إلى مصادر مقربة من لمجرد، قيل إن محمد رمضان رفض منح سعد لمجرد مستحقاته من عائدات المشاهدات؛ كون الفيديو كليب تم طرحه عبر قناة رمضان في “يوتيوب”، رغم مرور عامين على طرح الأغنية.