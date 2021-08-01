درة تعلن عن عمل جديد لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة التونسية درة زروق عن عمل جديد لها، وشاركت الجمهور صورة منه، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”.

ونشرت درة السيناريو الخاص بعملها الجديد، وكتبت فيه: “رشيدي برودكشن تقدم، جروب الماميز.. ثورة الجنس اللطيف، تأليف.. إيهاب بلييل، وإخراج معتز التوني”.

وقبل أيام، ظهرت درة عبر حسابها الخاص بموقع “إنستغرام” في أماكن مختلفة، وبإطلالات متعددة، وغازلها زوجها المهندس هاني سعد، قائلاً: “منورة حبيبتي”، وردت عليه درة معلقةً :”أنا أحبك”.

وسبق وأعلنت الفنانة التونسية حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، ونشرت وقتها صوراً لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت قائلةً: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة، لمنحي الإقامة الذهبية، ولدعمها للفنانين والمبدعين، وأتمنى أن يديم المحبّة والأخوة بيننا”.

يذكر أن الفنانة التونسية خطفت الأنظار قبل أيام أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل حضور مهرجان كان السينمائي.

ونشرت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو لها، ظهرت خلاله مرتدية “جمبسوت” باللون الأسود، ونسقت معه حذاءً أبيض، وتركت شعرها منسدلاً، مع مكياج هادئ، وبدت مستمتعة بالأجواء الساحرة في فرنسا، حيث وقفت على جسر يطل على البحر في باريس، وأمامها برج إيفل الشهير.

وأكدت الفنانة التونسية أن باريس هي المدينة المفضلة لها، حيث علقت على الفيديو الذي نشرته، قائلة: “أحبك يا باريس.. مجرد لحظة سلمية بسيطة في مدينتي المفضلة”.

وكان آخر أعمال درة مسلسل “بلا دليل” من 45 حلقة، وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، وجمال عبدالناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي، تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.