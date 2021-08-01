نوال الزغبي تشوّق الجمهور لثاني أغنيات “عكس الطبيعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي تحطّم فيه الأرقام القياسية في أغنية “أرقص” التي أصدرتها من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”، شوّقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور لثاني أغنيات الألبوم دون الكشف عن تفاصيلها.

وعبّرت نوال الزغبي عن حماسها للأغنية الثانية من ألبوم “عكس الطبيعة” من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، إذ كتبت: “أنا في حالة حب مع الأغنية الثانية من الألبوم، أستمع إليها دون توقف”.

وكانت نوال قد سألت المتابعين عبر “تويتر” منذ أيام عن توقعاتهم بشأن اللهجة التي ستكون بها الأغنية الثانية من الألبوم، قائلة: “شو بتتوقعوا الاغنية رقم ٢ تكون : _ لبناني _خليجي”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت منذ أيام كليب أغنية “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد. الكليب إخراج فادي حداد وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره عبر قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.