فيديو.. لطيفة تغني في حب تونس: "يحيا الشعب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنية وطنية جديدة بعنوان "يحيا الشعب"، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

وتأتي الأغنية دعما لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

أغنية "يحيا الشعب" من كلمات وألحان أسامة فرحات، ونشرت لطيفة الأغنية والتي ظهر في تصويرها عدد من الاحتجاجات في تونس والتي تطالب الرئيس بضرورة محاسبة كل فاسد، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بموقع "فيسبوك" قائلةً: "يحيا الشعب يحيا الشعب يسقط كل عدو للشعب".

وتقول كلمات الأغنية: "يحيا الشعب، يسقط كل عدو للشعب، ارفع راسك رأسك عالي، دم شهيدك دمه غالي، نفديه بروحي وبمالي".