شكرا لقرائتكم خبر عن من جنية إلى صاحبة مصنع.. صابرين تتألق بين السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة صابرين خلال الفترة الحالية في عملين أحدهما سينمائي والآخر درامي، وتقدم خلال كل عمل شخصية مختلفة عن الأخرى، ما يثبت موهبتها التي اعتاد الجمهور عليها، وقدرتها علي تجسيد أكثر من شخصية والفصل بينهم في نفس الوقت.

من ناحية السينما تستعد النجمة صابرين لعرض فيلم "الأنس والنمس" بعد ثلاثة أيام من الآن، حيث من المقرر عرضه في السينمات في 4 أغسطس، وخلال أحداث الفيلم تدخل الفنانة صابرين عالم الجن وتكون من النمس، وكشفت خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي، في إحدى حلقات برنامجها كلمة أخيرة، أن من أصعب الأشياء التي كانت تواجهها فى الشخصية التي تجسدها فى الفيلم وضع المكياج فكانت تضع 5 رموش فوق بعضها خلال المشهد الواحد لأنها من عالم النمس.

فيلم الإنس والنمس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

كما تشارك النجمة صابرين في بطولة مسلسل "حلم"، وبدأت تصوير مشاهدها الأولى فيه مع بداية شهر يوليو الماضي، بعدما انطلق التصوير في منطقة خان الخليلى التي تدور فيها معظم الأحداث، دور امرأة عاملة ولديها مصنع وتعول شقيقاتها، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

مسلسل "حلم" يعتمد على البطولة الجماعية لعدة نجوم مثل محمد رياض، ونضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو ريا، وأنوشكا، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب، وإخراج حسنى صالح.