شكرا لقرائتكم خبر عن تغير واضح فى ملامح قصي خولي يثير تساؤلات الجمهور.. اعرف الحكاية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد العديد من الشائعات خلال الأيام السابقة، حول خضوع الفنان السوري قصي خولي إلى عملية تجميلية لتعريض الفكين، حيث ظهر بملامح مختلفة في أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي علي تويتر، ما عرضه للعديد من الانتقادات والتساؤلات من الجمهور حول حقيقة خضوعه لعملية كهذه، ولكن إلى الآن لم ينفِ أو يؤكد حقيقة ما تردد.

وكان النجم السوري قصي خولي قد نشر عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" الصورة التي بدأ فيها تغيير ملامحه، وعلق عليها قائلاً: "قصي خولي، مسلسل توتر عالي قريبًا، الله ولي التوفيق".

يذكر أن آخر أعمال الفنان قصي خولي مسلسل "2020" الذي عرض خلال سباق مسلسلات رمضان الماضي، وتدور قصته حول محاولة نقيب في الجيش تُدعى سما البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، وهو من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم وفادي أبي سمرا وكارمن لبس، تأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.

كما طرح نهاية العام الماضي كليب بعنوان "القصة كلا"، وشاركه الغناء "إسماعيل تمر" وتعتبر هذه ثانى تجارب قصى الغنائية بعد أغنية" سورى قديم"، وأظهر قصى خلال الأغنية قدرته على إجادة غناء الراب، وتحمل الأغنية العديد من الرسائل الاجتماعية والتشجيعية، وجاءت طريقة تصوير الكليب مبهجة والتي ظهر فيها جزء من الكواليس، وأصبحت الأغنية تريند على يوتيوب بعد ساعات من إصدارها.

وكانت النجمة نادية الجندي قد وجهت رسالة للنجم السوري قصي خولي عبر حسابها ارسمي علي انستجرام، قائلة: "بشكرك جدا من كل قلبي انت كمان فنان عظيم بتمنالك التوفيق في كل أعمالك وسعيدة بوجودي معاكم في البرنامج الجديد والمختلف".