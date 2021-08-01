أول تعليق من الموسيقيين بعد تصريحات حمو بيكا عن شرب الويسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار تصريح مغني المهرجانات حمو بيكا، الذي قال فيه إنه لا يتعاطى المخدرات، ولكنه يشرب الخمر بين حين وآخر، جدلا كبيرا.

وقال مصدر من نقابة المهن الموسيقية لمصراوي، إن النقابة ليس لها علاقة بحمو بيكا، فهو ليس عضوا في نقابة الموسيقيين، ولم يتقدم بأوراقه ولم يتم اختباره حتى الآن.

وتابع: "شرب بيكا للخمر أمر خاص به، وفي حال ما إذا كان عضوا بالنقابة سيحاسب فقط إذا قام بالغناء وهو مخمور".

وكان حمو بيكا قد أثار الجدل في مقابلة تليفزيونية حينما قال: "مفيش حد في مصر مابيشربش ويسكي"، مضيفا أنه لم يشرب الخمور منذ فترة بسبب مرض في معدته، ولا ينصح أحد بشربها.