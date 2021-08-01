تجاوزت مرحلة الخطر.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير.

ونفى المصدر لمصرواي، خضوع "ياسمين" لعملية جراحية جديدة، مؤكدا أن حالتها الصحية استقرت منذ أيام تجاوزت مرحلة الخطر.

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور يوم 17 يوليو، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

بينما أعلن شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، يوم الأربعاء 21 يوليو، خروج ياسمين عبد العزيز من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.