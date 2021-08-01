كارول سماحة في عيد الجيش اللبناني: "الجيش أسد والأسد لا يأكل أولاده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على الاحتفال بذكرى عيد الجيش اللبناني، التي توافق 1 أغسطس، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وكتبت كارول "الجيش أسد والأسد لا يأكل أولاده.. ولائي دائما وأبدا للجيش.. الله يحمي الجيش اللبناني الصامد تحت ضغوطات كبيرة، لبنان، عيد الجيش اللبناني".

كانت كارول سماحة، طرحت في أبريل الماضي، أغنية "اتكلم عربي"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب .

ونشرت "كارول" الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أغنية إتكلم عربي.. المبادرة الرسمية من الرئاسة المصرية، وزارة الهجرة المصرية.. كلمات.. مدحت العدل، ألحان وتوزيع: ‎ميشال فاضل.. الآن على صفحتي يوتيوب".