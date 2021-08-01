هالة صدقي تحيي ذكرى رحيل والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة هالة صدقي، ذكرى رحيل والدتها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "زي النهاردة ست الستات وجميلة الجميلات راحت مني، بس بما إني متأكدة إنها في أحسن مكان فأنا سعيدة لها، بس وحشتني قوي، الله يرحمك يا أجمل أم".

من ناحية أخرى، شاركت هالة صدقي في بطولة الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، عمر السعيد، ناردين فرج.