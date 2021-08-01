الفنانة أمينة خليل تتعرض للتنمر عبر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

كثيرا ما يتعرض المشاهير والفنانيين لظاهرة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة المصرية أمينة خليل، أنها تعرضت للتنمر خلال مواقف كثيرة في حياتها، وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

وقالت أمينة خليل، إن “ظاهرة التنمر موجودة بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، وهذا الشيء يزعجها، لأن ليس من حق أحد أن يوجه لشخص آخر كلام يؤذيه ويجرحه”.

ووجهت خليل نصيحة لجمهورها، عند تعرضهم للتنمر، أنه لابد للإنسان أن ينظر إلى الجانب الجيد من الناس، موضحةً انه “إذا سمعت الكلام السلبي عنك.. فلابد أن تسمع أيضاً الكلام الإيجابي.. لأن هناك أناسا تحبك وتقف بجانبك وتمدحك”.

كما ولفتت خليل إلى أنها في بعض الاحيان تحب مشاركة جمهورها لحظاتها السعيدة عبر السوشيال ميديا، وأحياناً تنفر منها، بسبب قسوة بعض الناس في الحكم على غيرهم من وراء شاشة الهاتف، واصفة المنصات الاجتماعية بأنها : “سلاح ذو حدين”.

واضافت خليل أنها تعاطفت مع شخصية (زيزي)، التي قدمتها خلال مسلسل (خلي بالك من زيزي) في الموسم الرمضاني الماضي، لأنها شعرت أنها تمثلها وتمثل كل شخص عانى من ظاهرة التنمر، موضحةً انها من الشخصيات الصعبة التي احتاجت إلى مجهود كبير منها، و قسمت مذاكرة الشخصية إلى ثلاثة أجزاء، أولاً: قامت بعمل دراسات خاصة بها عن مرض “ADHD”، ومعرفة أعراضه وأسبابه وطرق علاجه، ثانياً: قامت بمعايشة حالات مصابين بهذا المرض، وكانت من ضمن هذه الحالات، صديقتها المقربة، التي استمدت منها شخصية زيزي، بطريقة كبيرة، ثالثاً: عن طريق كواليس العمل التي جمعتهما مع النجوم مثل محمد ممدوح، على قاسم، وغيرهم”.